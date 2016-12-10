Азербайджан намерен втрое нарастить экспорт на душу населения в ненефтяном секторе

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ По итогам 2015 года в Азербайджане экспорт в ненефтяном секторе на душу населения составил 170 долларов. Как сообщает Report, об этом говорится в "Стратегической дорожной карте по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики".
Согласно документу, до 2025 года планируется увеличение этой цифры в 3 раза – до 450 долларов. “В 2015 году спрос на импорт на душу населения в Азербайджане составил 1 000 долларов. В целях сбалансирования из страны экспортировано товаров в объеме 1 500 долларов на душу населения, из них 90% пришлось на нефтегазовую продукцию. Сбалансирование импорта и экспорта товаров и услуг важно для независимости и стабильности экономики, однако для снижения зависимости от нефтяных цен необходимо развивать экспорт ненефтяной продукции”, - говорится в “Дорожной карте".
Кроме того, согласно документу, планируется увеличить долю прямых внешних инвестиций, направленных в ненефтяной сектор, в ненефтяном ВВП с нынешних 2,627% до 4% в 20205 году: “Роль внешних инвесторов в разветвлении экономики высока. Диверсификация экономики требует привлечения большего объема инвестиций в ненефтяной сектор”.
“Стратегическая дорожная карта” также предусматривает создание в сфере торговли и услуг, например, секторах производства или туризма, 150 тыс. дополнительных рабочих мест к 2025 году. “Создание рабочих мест для граждан является приоритетным для государства. Однако возможности экономического воздействия ряда секторов намного шире по сравнению с другими. Для разветвления экономики важно создание рабочих мест в секторах, занятых в производстве товаров, продаваемых на международных рынках (например, промышленные или продовольственные), или услуг (например, туризм или транспорт).
Правительство Азербайджана также планирует примерно втрое сократить долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в доходах бюджета: “Сегодня каждый второй манат, расходуемый в государственном секторе, (примерно 50%) финансируется за счет трансфертов фонда. К 2025 году необходимо сократить эту цифру до 15%. Трансферты из ГНФАР тесно связаны с его доходами, то есть ценами на нефть. Эта зависимость является одной из основных причин серьезного воздействия изменения нефтяных цен на экономику Азербайджана. Требуется сократить зависимость госбюджета от трансфертов фонда”.
Namiq HüseynovАвтор новости
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