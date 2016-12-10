Азербайджан намерен втрое нарастить экспорт на душу населения в ненефтяном секторе

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ По итогам 2015 года в Азербайджане экспорт в ненефтяном секторе на душу населения составил 170 долларов. Как сообщает Report, об этом говорится в "Стратегической дорожной карте по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики".

Согласно документу, до 2025 года планируется увеличение этой цифры в 3 раза – до 450 долларов. “В 2015 году спрос на импорт на душу населения в Азербайджане составил 1 000 долларов. В целях сбалансирования из страны экспортировано товаров в объеме 1 500 долларов на душу населения, из них 90% пришлось на нефтегазовую продукцию. Сбалансирование импорта и экспорта товаров и услуг важно для независимости и стабильности экономики, однако для снижения зависимости от нефтяных цен необходимо развивать экспорт ненефтяной продукции”, - говорится в “Дорожной карте".

Кроме того, согласно документу, планируется увеличить долю прямых внешних инвестиций, направленных в ненефтяной сектор, в ненефтяном ВВП с нынешних 2,627% до 4% в 20205 году: “Роль внешних инвесторов в разветвлении экономики высока. Диверсификация экономики требует привлечения большего объема инвестиций в ненефтяной сектор”.

“Стратегическая дорожная карта” также предусматривает создание в сфере торговли и услуг, например, секторах производства или туризма, 150 тыс. дополнительных рабочих мест к 2025 году. “Создание рабочих мест для граждан является приоритетным для государства. Однако возможности экономического воздействия ряда секторов намного шире по сравнению с другими. Для разветвления экономики важно создание рабочих мест в секторах, занятых в производстве товаров, продаваемых на международных рынках (например, промышленные или продовольственные), или услуг (например, туризм или транспорт).

Правительство Азербайджана также планирует примерно втрое сократить долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в доходах бюджета: “Сегодня каждый второй манат, расходуемый в государственном секторе, (примерно 50%) финансируется за счет трансфертов фонда. К 2025 году необходимо сократить эту цифру до 15%. Трансферты из ГНФАР тесно связаны с его доходами, то есть ценами на нефть. Эта зависимость является одной из основных причин серьезного воздействия изменения нефтяных цен на экономику Азербайджана. Требуется сократить зависимость госбюджета от трансфертов фонда”.