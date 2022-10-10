Азербайджан намерен увеличить ненефтяной экспорт 5 млрд долларов

Азербайджан намерен увеличить стоимость годового экспорт ненефтяной продукции до 5 млрд долларов США.

Азербайджан намерен увеличить стоимость годового экспорт ненефтяной продукции до 5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом советник исполнительного директора Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы заявил на открытии в Азербайджане Службы торговой поддержки Восточного партнерства.

Он отметил, что ЕС является стратегическим партнером для Азербайджана, и наша страна намерена расширить экспорт в страны ЕС.

Напомним, что в январе-августе текущего года стоимость товарооборота между Азербайджаном и ЕС составила 18 млрд 331 млн долларов США, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период стоимость экспорта Азербайджана в ЕС составила 16 млрд 922,8 млн долларов США (больше в 2,4 раза, удельный вес - 64,5%), а стоимость импорта из ЕС - 1 млрд 408,2 млн долларов США (меньше на 3,1%, удельный вес - 15,9%).