Азербайджан намерен увеличить ненефтяной экспорт до 5 млрд долларов

В 2026 году стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана планируется довести до 5 млрд долларов США.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы на мероприятии "Консультации с заинтересованными сторонами относительно нетарифных барьеров в торговле и правил торговли услугами", организованном Международным торговым центром совместно с Агентством.
Т.Гаджилы отметил, что подготовленная Национальная экспортная стратегия направлена на экспорт существующей продукции на новые рынки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также экспорт новой продукции на новые рынки в долгосрочной перспективе.
"По сравнению с 2021 годом, в 2026 году планируется увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана на 85% - до 5 млрд долларов США", - отметил он.