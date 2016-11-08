Азербайджан намерен развивать сотрудничество с Акмолинской областью Казахстана

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает сегодня лидирующие позиции среди стран СНГ по обеспечению себя продовольственными товарами первой необходимости.

Как сообщает Report со ссылкой на BNews.kz, об этом заявил советник посольства Азербайджана в Казахстане Агаджавид Рамазанов на круглом столе с участием азербайджанских предпринимателей и казахских бизнесменов Акмолинской области.

"Это важный фактор в развитии нашей экономики, к слову, логистический центр в Актау (построен за счет инвестиций Азербайджана - ред.) обеспечивает продовольствием западно-казахстанский регион. Добыча углеводородного сырья способствует развитию экспортного потенциала республики", - заявил А.Рамазанов.

По его словам, Азербайджан намерен представить свой и изучить деловой потенциал Акмолинского региона, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество в части экспорта продукции, сферах торговли, туризма.

В свою очередь вице-президент Ассоциации бизнес-инвестиций Азербайджана, председатель Союза азербайджанских предпринимателей в Казахстане Гюндуз Мамедли отметил, что азербайджанские компании готовы стать поставщиками продукции в данный регион.

"В то же время возможно, что акмолинские бизнесмены могут закупать или предложить им свои комплектующие, компоненты, сырье", - добавил он.

Председатель союза указал, что сегодня в Азербайджане уделяется большое внимание развитию инфраструктуры, транспортной логистики.

"Главное преимущество в возможностях сотрудничества: у нас есть прямое паромное сообщение. На данный момент наши страны работают над улучшением транспортных перевозок, снижением тарифов. Строится новый морской порт с логистическим центром, который также будет способствовать развитию наших связей", - сказал Г.Мамедли.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан успешно налаживает сотрудничество и увеличивает объем грузоперевозок с казахстанскими городами - Актау, Атырау, Мангыстау, Уральск.

Наряду с этим стороны обменялись мнениями относительно сотрудничества между турфирмами Азербайджана и Казахстана, а также развитием авиасообщений между странами.