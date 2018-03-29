Азербайджан намерен присоединиться к соглашению Европейской организации по аккредитации

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время ведутся работы по присоединению Центра аккредитации при Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана к соглашению о двустороннем признании Европейской организации по аккредитации.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя комитета Нияз Рагимов.

"Азербайджанский центр аккредитации уже является ассоциированным членом Европейской организации по аккредитации. Сейчас совместно с ЕС реализуется твиннинг-проект "Укрепление национальной системы аккредитации в Азербайджане" в связи с присоединением к соглашению", - сказал он.