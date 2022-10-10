Азербайджан намерен нарастить экспорт продуктов переработки сырья

В Азербайджане будет поощряться экспорт продуктов переработки сырья (хлопок, алюминий и др.), стоимость которых намного выше.

В Азербайджане будет поощряться экспорт продуктов перерабатывающей (хлопка, алюминия и др.) отрасли, что намного выгоднее, чем вывоз сырья.

Как передает Report, об этом сообщил советник исполнительного директора Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы

"В этом году наблюдается существенный рост экспорта продуктов нефтепереработки. Сейчас основная задача, стоящая перед нами,- расширить цепочку создания стоимости. Например, если в настоящее время мы экспортируем пластмассу в виде сырья, цель состоит в том, чтобы увеличить переработку изделий из него, чтобы потом экспортировать конечную продукцию, с созданной добавленной стоимостью", - отметил он.