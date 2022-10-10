О нас

Азербайджан намерен нарастить экспорт продуктов переработки сырья

Азербайджан намерен нарастить экспорт продуктов переработки сырья В Азербайджане будет поощряться экспорт продуктов переработки сырья (хлопок, алюминий и др.), стоимость которых намного выше.
Бизнес
10 октября 2022 г. 13:13
Азербайджан намерен нарастить экспорт продуктов переработки сырья

В Азербайджане будет поощряться экспорт продуктов перерабатывающей (хлопка, алюминия и др.) отрасли, что намного выгоднее, чем вывоз сырья.

Как передает Report, об этом сообщил советник исполнительного директора Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы

"В этом году наблюдается существенный рост экспорта продуктов нефтепереработки. Сейчас основная задача, стоящая перед нами,- расширить цепочку создания стоимости. Например, если в настоящее время мы экспортируем пластмассу в виде сырья, цель состоит в том, чтобы увеличить переработку изделий из него, чтобы потом экспортировать конечную продукцию, с созданной добавленной стоимостью", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan emal məhsullarının ixracını artırmaq istəyir

Самое важное

Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
Президент Ильхам Алиев в Праге дал интервью азербайджанским телеканалам
7 октября 2022 г. 00:51
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Планируем продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха
7 октября 2022 г. 00:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi