Азербайджан намерен наладить торговые связи с Нигерией

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана в Нигерии Биллура Бернард призвала нигерийских бизнесменов наладить торговые связи и инвестировать в республику, передает Report со ссылкой на нигерийские СМИ.

Б. Бернард заявила в интервью местным СМИ, что на данный момент нет прямых экономических и культурных отношений между Азербайджаном и Нигерией, поэтому она работает в направлении налаживания связей между бизнес-операторами и инвесторами обеих стран.

"Сегодня в Азербайджане растет интерес многих азербайджанских компаний, чтобы воспользоваться преимуществом большого рынка Нигерии и инвестировать в него", - подчеркнула представитель.

Б. Бернард указала, что на данный момент она работает над презентацией существующих возможностей Азербайджана для бизнес-общества и инвесторов. Она отметила, что уже встретилась с крупнейшим бизнесменом Нигерии Алхаджи Алико Данготи и обсудила с ним развитие нигерийско-азербайджанских торговых связей.

Представитель Азербайджана подчеркнула, что готова организовать культурные фестивали в Нигерии и Азербайджане, а также активизировать налаживание взаимных бизнес-визитов.