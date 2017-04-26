Азербайджан намерен экспортировать в Казахстан минеральную воду и нафталановую мазь

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен экспортировать в Казахстан лимонад, минеральную воду и нафталановую мазь. Как сообщает Report со ссылкой на BNews.kz, азербайджанские компании ведут переговоры с коллегами из Казахстана.

По информации, в настоящее время экспортная миссия в составе 19 азербайджанских предпринимателей, представляющих сферы машиностроения, сельского хозяйства, производства соков, минеральных вод, вина, спиртных напитков и строительных материалов, находится в Казахстане.

В рамках двухдневного визита азербайджанские бизнесмены провели встречи с представителями казахстанских компаний и обсудили расширение связей и возможности поставок продукции в Казахстан. Завтра экспортная миссия направится в Астану, где также обсудит расширение экспорта в Казахстан.

"Что касается минеральных вод и лечебной нафталановой мази, то в Казахстане эти азербайджанские продукты вызвали особый интерес", - говорится в информации.