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    Азербайджан намерен экспортировать в Казахстан минеральную воду и нафталановую мазь

    Завтра экспортная миссия Азербайджана направится в Астану

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен экспортировать в Казахстан лимонад, минеральную воду и нафталановую мазь. Как сообщает Report со ссылкой на BNews.kz, азербайджанские компании ведут переговоры с коллегами из Казахстана.

    По информации, в настоящее время экспортная миссия в составе 19 азербайджанских предпринимателей, представляющих сферы машиностроения, сельского хозяйства, производства соков, минеральных вод, вина, спиртных напитков и строительных материалов, находится в Казахстане.

    В рамках двухдневного визита азербайджанские бизнесмены провели встречи с представителями казахстанских компаний и обсудили расширение связей и возможности поставок продукции в Казахстан. Завтра экспортная миссия направится в Астану, где также обсудит расширение экспорта в Казахстан.

    "Что касается минеральных вод и лечебной нафталановой мази, то в Казахстане эти азербайджанские продукты вызвали особый интерес", - говорится в информации.

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