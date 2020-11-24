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Азербайджан намерен экспортировать медмаски

Азербайджан намерен экспортировать медмаски "В ближайшие дни мы получим международный сертификат, который позволит продавать продукцию за границу"
Бизнес
24 ноября 2020 г. 14:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
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Предприятие по производству медицинских масок при ООО "Бакинская текстильная фабрика" в Сумгайытском химико-промышленном парке некоторое время назад не могло реализовать свою продукцию, и на складе скопилось 7 млн единиц медмасок. Сейчас продажи увеличились более чем на 50%, и их количество снизилось до 3 млн единиц.

Об этом Report сообщила руководитель предприятия Сакина Бабаева.

По ее словам, в настоящее время на предприятии продолжается производственный процесс: "Наши сотрудники продолжают производить медицинские маски. Но мы стараемся накопить резервы, так как в стране растет спрос на медмаски. На нашем предприятии выпускаются антибактериальные медицинские маски, цена продажи которых составляет от 0,12-0,17 гяпиков. Но при этом бизнесмены привозят в страну еще более дешевую продукцию. Это не медицинские маски, так как они не имеют защитного эффекта".

С.Бабаева также коснулась вопроса экспорта продукции: "Мы обратились к Швейцарии за получением сертификата, подтверждающего гигиеничность и полную стерильность медицинских масок. Первый этап пройден, сейчас мы на втором этапе. Никаких проблем в продукции не выявлено. В ближайшие дни мы получим международный сертификат, который позволит продавать продукцию за границу. Некоторые страны уже обращаются к нам в связи с поставками. После получения международного сертификата приступим к экспорту".

Отметим, что 6 апреля этого года в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялось открытие предприятия по производству медицинских масок при ООО "Бакинская текстильная фабрика". Производителю был предоставлен льготный кредит в размере 1,2 млн манатов Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики. Общие инвестиционные расходы на создание предприятия составили 3,9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tibbi maska ixracına hazırlaşır

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