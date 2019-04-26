Азербайджан начнет производство новой модели Peugeot

"На Нефтчалинском автозаводе ведутся работы по выпуску еще одной модели Peugeot".

Об этом сообщил Report председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов.

Он отметил, что производство модели Peugeot 207 начнется примерно через два месяца: "Мы договариваемся с Францией по ряду вопросов".

Автомобили указанной модели будут оснащены автоматической коробкой передач и стоить около 17 500 манатов.

Напомним, что автомобили Peugeot, произведенные на автозаводе в Нефтчалинском промышленном квартале, появились на внутреннем рынке в конце февраля и продаются за 17 500 манатов.