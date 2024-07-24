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Азербайджан начнет экспорт мяса во Вьетнам

Азербайджан начнет экспорт мяса во Вьетнам Азербайджан будет ежегодно экспортировать во Вьетнам более 1 000 тонн мяса.
Бизнес
24 июля 2024 г. 12:16
Азербайджан начнет экспорт мяса во Вьетнам

Азербайджан будет ежегодно экспортировать во Вьетнам более 1 000 тонн мяса.

Как сообщает Report, в связи с этим в Баку был подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству между ООО Canet и Ассоциацией поваров Вьетнама.

Поставки будут осуществляться в основном воздушным транспортом.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета, в первой половине этого года из Азербайджана во Вьетнам было экспортировано продукции на 302 тыс. долларов США, что в 282 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. В то же время за два квартала этого года Азербайджан импортировал из Вьетнама продукции на 63 млн 386 тыс. долларов, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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