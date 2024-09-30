Азербайджан начнет экспорт минеральной воды "Истису" в октябре

Продукция завода минеральных вод "Истису" в Кяльбаджарском районе в ближайшее время выйдет на зарубежные рынки.

Продукция завода минеральных вод "Истису" в Кяльбаджарском районе в ближайшее время выйдет на зарубежные рынки.

Об этом Report сообщил директор завода Адиль Хагвердиев.

"Переговоры уже завершились, экспорт начнется в октябре. Это большая гордость для всей страны. Наша минеральная вода выйдет на мировой рынок", - сказал он.

Хагвердиев отметил, что минеральная вода "Истису" уже пользуется популярностью на внутреннем рынке.

"Завод был построен в короткие сроки и в соответствии с мировыми стандартами. Мы возродили бренд "Истису". Граждане очень поддержали эту инициативу. Со следующего месяца мы начнем работать в две смены, а это значит, что все больше жителей Кяльбаджара будут обеспечены работой. В настоящий момент на заводе работают 75 человек, вскоре их число достигнет 100. Среди наших сотрудников есть члены семей шехидов, ветераны войны", - сказал он.

Напомним, что 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода минеральных вод "Истису" в Кяльбаджарском районе.