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Азербайджан начнет экспорт лекарств в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки

Азербайджан начнет экспорт лекарств в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки Лекарства азербайджанского производства будут экспортироваться в Саудовскую Аравию, а также в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.
Бизнес
29 мая 2025 г. 13:38
Азербайджан начнет экспорт лекарств в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки

Лекарства азербайджанского производства будут экспортироваться в Саудовскую Аравию, а также в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Было отмечено, что соответствующее соглашение подписано между азербайджанской компанией Parla Pharmaceuticals и саудовской National Development Group Holding в рамках заседания совместного делового совета в Эр-Рияде.

На следующем этапе планируется передача технологий и создание совместного фармацевтического предприятия в Саудовской Аравии.

KOBİA оценивает это как важный шаг в продвижении азербайджанских МСП на внешние рынки.

"Кроме того, в рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве в области морской инфраструктуры между азербайджанской компанией ADO-G и саудовской SMI/BLUE MASAR.

KOBİA оценивает это сотрудничество как важный шаг с точки зрения расширения возможностей выхода местных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на зарубежные рынки и ускорения их международной интеграции", - заявили в агентстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani pharmaceuticals to be exported to Middle East, Gulf and African countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dərmanları Yaxın Şərq, Körfəz və Afrika ölkələrinə ixrac olunacaq

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