Азербайджан начнет экспорт лекарств в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки

Лекарства азербайджанского производства будут экспортироваться в Саудовскую Аравию, а также в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.

Лекарства азербайджанского производства будут экспортироваться в Саудовскую Аравию, а также в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Было отмечено, что соответствующее соглашение подписано между азербайджанской компанией Parla Pharmaceuticals и саудовской National Development Group Holding в рамках заседания совместного делового совета в Эр-Рияде.

На следующем этапе планируется передача технологий и создание совместного фармацевтического предприятия в Саудовской Аравии.

KOBİA оценивает это как важный шаг в продвижении азербайджанских МСП на внешние рынки.

"Кроме того, в рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве в области морской инфраструктуры между азербайджанской компанией ADO-G и саудовской SMI/BLUE MASAR.

KOBİA оценивает это сотрудничество как важный шаг с точки зрения расширения возможностей выхода местных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на зарубежные рынки и ускорения их международной интеграции", - заявили в агентстве.