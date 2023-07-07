Азербайджан начинает экспорт сигарет в Грузию

Лидер табачного рынка Азербайджана, Japan Tobacco International (JTI), и крупнейший производитель сигарет в стране, ЗАО Tabaterra, договорились о начале производства глобальных брендов сигарет JTI на фабрике "Tabaterra" для экспорта в Грузию.

Лидер табачного рынка Азербайджана, Japan Tobacco International (JTI) и крупнейший производитель сигарет в стране ЗАО Tabaterra договорились о начале производства глобальных брендов сигарет JTI на фабрике Tabaterra для экспорта в Грузию.

Продаваемые в Грузии всемирно известные бренды JTI такие, как Sobranie, Winston и Camel, теперь будут производиться на фабрике Tabaterra. Стратегическое партнерство обеспечит гибкость и высокую скорость поставок продукции для потребителей в Грузии и дополнительные поступления в бюджет Азербайджана.

"Мы рады сотрудничеству с JTI по производству и экспорту их глобальных брендов на грузинский рынок. Это сотрудничество показывает приверженность Tabaterra к производству продукции исключительного качества и нашу способность соответствовать международным стандартам. Этот факт еще более укрепляет нашу позицию в качестве ведущего международного игрока и расширяет наши возможности по экспорту. Упомянутое соглашение внесет значительный вклад в экономику Азербайджана, а также в местное производство в нашей стране. Таким образом, это соглашение обеспечит Азербайджан валютным потоком в размере около 13 миллионов долларов США ежегодно", - Эльман Джаваншир, директор ЗАО Tabaterra.

"Экспортное соглашение с Tabaterra является важной вехой для JTI в плане расширения нашего присутствия на грузинском рынке. Опираясь на опыт и производственные возможности нашего партнера, мы обеспечим высокую скорость поставок наших брендов, таких как Sobranie, Winston и Camel, грузинским потребителям. Мы рады возможностям, которые принесет это партнерство бизнесу, а также местной экономике в Азербайджане, обеспечивая планируемый годовой приток иностранной валюты и значительный объем экспорта" - Сергей Букса, генеральный директор кластера JTI по Беларуси и Кавказу.

Tabaterra, обеспечивая высочайшее качество продукции и строгое соответствие стандартам JTI, постоянно занимает лидирующие позиции среди международных фабрик, работающих по договорам и лицензиям компании. Это достижение подчеркивает неизменное стремление Tabaterra к высокому качеству продукции.

О компании:

ЗАО Tabaterra была создана как резидент Sumgait Chemical Industrial Park 17 ноября 2017 года и производит не только собственную продукцию, но также выпускает различные международные табачные изделия по лицензии компаний, таких как Japan Tobacco International, British American Tobacco и Imperial Tobacco Group.

JTI - это международная табачная и вейпинговая компания, работающая в более чем 130 странах. Компания сосредоточена на разработке, производстве и маркетинге широкого спектра табачной продукции. Головной офис компании расположен в Женеве, Швейцария. JTI владеет знаменитыми брендами, такими как Sobranie, Winston, Camel, LD, Logic и Ploom.