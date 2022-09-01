Азербайджан начал закупать форель еще из одной страны

В первом полугодии этого года Азербайджан закупил из-за рубежа 396 тонн форели (свежей или охлажденной, замороженной, копченой) на сумму 1,3 млн долларов США.

В первом полугодии этого года Азербайджан закупил из-за рубежа 396 тонн форели (свежей или охлажденной, замороженной, копченой) на сумму 1,3 млн долларов США.

Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 9,4% больше в стоимостном выражении, на 10% в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период из Ирана ввезено 341,4 тонны (+24%) продукции на 1 млн долларов (рост на 24,2% по сравнению с показателем годом ранее), из Турции - 52,1 тонны (-36,4%) на 202 тыс. долларов (-28,9%), из Беларуси - 2,2 тонны (+20,4%) на 35 тыс. долларов (+8,4%), из Польши - 0,02 тонны на 8 тыс. долларов, из Литвы - 0,3 тонны (+58,8%) на 7 тыс. (+67,2%).

В этом году впервые за последние 11 лет осуществлены поставки форели из Польши.