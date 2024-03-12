Азербайджан начал поставки велосипедов еще из 2 стран

В 2023 году Азербайджан импортировал 282 677 велосипедов (двухколесных и других типов, без двигателя) на сумму 4,7 млн долларов США.

В 2023 году Азербайджан импортировал 282 677 велосипедов (двухколесных и других типов, без двигателя) на сумму 4,7 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 14% меньше показателя 2022 года в стоимостном и на 97% больше в количественном выражении.

За отчетный период Азербайджан импортировал велосипеды из Китая, России, Германии, Беларуси, Камбоджи и других стран.

В прошлом году впервые за последние 13 лет поставки осуществлены из Австрии (3 единицы на сумму 0,2 тыс. долларов США) и Доминики (2 единицы на сумму 0,4 тыс. долларов США).

В 2022 году из 143 765 велосипедов, импортированных в Азербайджан (из 28 стран), 97% пришлись на долю Китая.