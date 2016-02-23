​Азербайджан начал переговоры с иностранными компаниями относительно организации экспорта лекарственных препаратов

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан приступил к переговорам с компаниями ряда иностранных государств, касающимся развития сферы производства местных лекарственных препаратов и организации их экспорта. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

Он отметил, что среди этих компаний есть также ведущие производители лекарственных препаратов из Ирана и Турции: "Мы ведем переговоры по данному вопросу с Ираном, Турцией, Японией и Россией".