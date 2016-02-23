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    ​Азербайджан начал переговоры с иностранными компаниями относительно организации экспорта лекарственных препаратов

    Замминистра: Мы ведем переговоры по данному вопросу с Ираном, Турцией, Японией и Россией

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан приступил к переговорам с компаниями ряда иностранных государств, касающимся развития сферы производства местных лекарственных препаратов и организации их экспорта. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

    Он отметил, что среди этих компаний есть также ведущие производители лекарственных препаратов из Ирана и Турции: "Мы ведем переговоры по данному вопросу с Ираном, Турцией, Японией и Россией".

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