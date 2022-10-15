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Азербайджан начал импортировать семена овса еще из одной страны

Азербайджан начал импортировать семена овса еще из одной страны 16:45
Бизнес
15 октября 2022 г. 17:12
Азербайджан начал импортировать семена овса еще из одной страны

В январе-июле 2022 года Азербайджан импортировал из России 70,52 тонны семян овса на общую сумму 193,43 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 5,5% больше в стоимостном выражении и на 1,4% - количественном.

За отчетный период из Дании импортировано 56,58 тонны (-16,7%) продукции на сумму 152,37 тыс. долларов США (-14%), из Нидерландов - 12,12 тонны на сумму 31,89 тыс. долларов, из Канады - 1,82 тонны на сумму 9,16 тыс. долларов.

В этом году впервые за последние 11 лет осуществлены поставки из Нидерландов. После перерыва в восемь лет и три месяца возобновлены поставки из Канады.

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