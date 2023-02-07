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Азербайджан начал экспорт стеклянных бутылок в еще одну страну

Азербайджан начал экспорт стеклянных бутылок в еще одну страну Резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства развития экономических зон, - ЗАО Glassica начало экспорт стеклянных бутылок в Грузию.
Бизнес
7 февраля 2023 г. 15:11
Азербайджан начал экспорт стеклянных бутылок в еще одну страну

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства развития экономических зон, - ЗАО Glassica начало экспорт стеклянных бутылок в Грузию.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

На начальном этапе в Грузию было отправлено более 3,5 тыс. стеклянных бутылок.

Отметим, что ЗАО Glassica, зарегистрированное в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка в июле 2020 года, используя технологии компании HORN Glass Industries AG с 125-летним опытом в области немецких стеклоплавильных технологий, производит на территории промпарка различные виды цветной тары (бутылок).

Помимо реализации на внутреннем рынке, продукция компании экспортируется в Румынию, Молдову и Грузию под брендом Made In Azerbaijan. В эти страны продано более 250 тыс. бутылок.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan daha bir ölkəyə şüşə butulkaların ixracına başlanılıb

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