Азербайджан начал экспорт стеклянных бутылок в еще одну страну

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства развития экономических зон, - ЗАО Glassica начало экспорт стеклянных бутылок в Грузию.

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося под управлением Агентства развития экономических зон, - ЗАО Glassica начало экспорт стеклянных бутылок в Грузию.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

На начальном этапе в Грузию было отправлено более 3,5 тыс. стеклянных бутылок.

Отметим, что ЗАО Glassica, зарегистрированное в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка в июле 2020 года, используя технологии компании HORN Glass Industries AG с 125-летним опытом в области немецких стеклоплавильных технологий, производит на территории промпарка различные виды цветной тары (бутылок).

Помимо реализации на внутреннем рынке, продукция компании экспортируется в Румынию, Молдову и Грузию под брендом Made In Azerbaijan. В эти страны продано более 250 тыс. бутылок.