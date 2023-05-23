Азербайджан начал экспорт хлопкового волокна в Туркменистан

Начался экспорт хлопкового волокна из Азербайджана в Туркменистан.

Начался экспорт хлопкового волокна из Азербайджана в Туркменистан.

Об этом сообщило Министерство экономики, сообщает Report.

Так, экспорт хлопкового волокна в Туркменистан начали действующие в Азербайджане производители хлопка - компании “MKT İK”, “Azərpambıq” и “P-Agro”. В Туркменистан на начальном этапе судами будет отправлено хлопковое волокно в объеме 30 тысяч тонн.

В будущем наряду с хлопковым волокном в Туркменистан планируется экспортировать и другие продукты переработки хлопка, что будет способствовать развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном, в том числе логистических и торговых связей.

Отметим, что в Мингячевирском промышленном парке совместно с Узбекистаном и Туркменистаном ведется работа по развитию текстильной промышленности, а также созданию новых производственных площадей.