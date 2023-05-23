О нас

Азербайджан начал экспорт хлопкового волокна в Туркменистан

Азербайджан начал экспорт хлопкового волокна в Туркменистан Начался экспорт хлопкового волокна из Азербайджана в Туркменистан.
Бизнес
23 мая 2023 г. 15:36
Азербайджан начал экспорт хлопкового волокна в Туркменистан

Начался экспорт хлопкового волокна из Азербайджана в Туркменистан.

Об этом сообщило Министерство экономики, сообщает Report.

Так, экспорт хлопкового волокна в Туркменистан начали действующие в Азербайджане производители хлопка - компании “MKT İK”, “Azərpambıq” и “P-Agro”. В Туркменистан на начальном этапе судами будет отправлено хлопковое волокно в объеме 30 тысяч тонн.

В будущем наряду с хлопковым волокном в Туркменистан планируется экспортировать и другие продукты переработки хлопка, что будет способствовать развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном, в том числе логистических и торговых связей.

Отметим, что в Мингячевирском промышленном парке совместно с Узбекистаном и Туркменистаном ведется работа по развитию текстильной промышленности, а также созданию новых производственных площадей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkmənistana pambıq lifinin ixracına başlayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi