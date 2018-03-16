Азербайджан начал экспорт гранатового сока в Саудовскую Аравию

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Объемы экспорта гранатового сока из Азербайджана в Германию в прошлом году составили 80 тыс. долларов, в Швецию, Данию и Израиль - 40 тыс. долларов. Уже начаты поставки данного продукта в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZRPOMO) Руфат Мамедов.

"В прошлом году в Катар экспортирована консервированная продукция на 1 млн долларов. В настоящее время ведутся переговоры по экспорту мебели в эту страну. Экспортная стоимость винограда и наршараба в Кыргызстан составила 30 тыс. долларов. С Россией подписано два двусторонних соглашения на экспорт консервированной продукции на 1,1 млн долларов. В 2017 году в эту страну был экспортирован фундук на 900 тыс. долларов. С ОАЭ подписан контракт по экспорту фундука стоимостью 10 млн долларов. Экспорт начнется в августе. Соответствующие контракты подписаны с Польшей, Италией, Швецией и другими странами".