Азербайджан на 47% увеличил доходы от экспорта ненефтяной продукции

Стоимость экспорта Азербайджана в 2021 году составила 22,2 млрд долларов США, из них на ненефтяной сектор пришлось 2,7 млрд долларов США.

Стоимость экспорта Азербайджана в 2021 году составила 22,2 млрд долларов США, из них на ненефтяной сектор пришлось 2,7 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, в прошлом году ненефтяной экспорт вырос на 47,2% по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость экспорта в декабре 2021 года составила 2,4 млрд долларов США. За декабрь 2021 года экспорт продовольственных товаров увеличился на 38,7% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил 101,5 млн долларов США, а непродовольственных товаров - на 93,7% и составил 252,1 млн долларов США.