Азербайджан может закупать в России средства гигиены

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Из России в Азербайджан могут поставляться средства гигиены.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил депутат Государственной Думы Геннадий Скляр.

Г.Скляр сказал, что есть возможность, чтобы продукция предприятия в Дзержинском районе Москвы по производству средств гигиены поставлялась в Иран, Азербайджан и другие соседние страны.

Геннадий Скляр ранее побывал в Иране и рассказал, что там заинтересовались подобным производством, так как аналогов в этой стране пока не существует: "Есть возможность, чтобы появлялись партнеры для предприятия из Ирана, Азербайджана и других соседних стран. Все это будет способствовать технологическому обновлению, наращиванию производств и, в конечном счете, хорошему самочувствию предприятия", - добавил российский депутат.