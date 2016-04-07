Азербайджан может воспользоваться опытом Турции для поддержки местных производителей

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается воспользоваться опытом Турции с целью поддержки местных производителей. Как передает Report, с этим предложением выступил депутат Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству: "Для развития местного производства министерство сельского хозяйства должно тесно сотрудничать с Государственным таможенным комитетом".

"Необходимо защищать интересы местных производителей. Например, в Турции существует закон, по которому в страну не допускается ввоз продукции, пока местные компании не завершили продажи аналогичной продукции. У нас ситуация несколько иная", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что ситуацию должно регулировать министерство сельского хозяйства.