​Азербайджан может увеличить скидки на транзитные грузоперевозки

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Координационный совет по транзитным грузоперевозкам в целях стимулирования привлечения дополнительных грузов по транзитным коридорам Азербайджана на основе обращения субъектов, оказывающих данные услуги, может рассмотреть возможность увеличения 30%-ных скидок на тарифы на транзитную перевозку грузов и услуги по перевалке данных грузов. Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики и промышленности, председатель Координационного совета по транзитным грузоперевозкам Шахин Мустафаев в интервью газете "Азербайджан".

Министр отметил, что Координационный совет по транзитным грузоперевозкам с учетом предложений ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и морских терминалов страны утвердил верхний предел тарифов на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов по различным направлениям посредством железнодорожного транспорта и морских терминалов.

По словам Ш.Мустафаева, субъекты, оказывающие данные услуги, могут применять 30%-ную скидку на тарифы: "Согласно решению Координационного совета, транспортно-экспедиционные расходы на транзитную перевозку нефти и нефтепродуктов и их перевалку рассчитываются путем 2%-ной надбавки на утвержденные тарифы. Контрактная цена не должна превышать утвержденные тарифы и транспортно-экспедиционные расходы. Проводимые работы и запланированные мероприятия повысят привлекательность Азербайджана в качестве транзитной страны, увеличат доходность транзитных грузоперевозок и обеспечат прозрачность в этой сфере".

Министр отметил, что в последнее время проведены работы относительно транспортного коридора Север-Юг: "Так, в октябре этого года в ходе встреч представителей Азербайджана и Ирана в Астаре достигнуто согласие по вопросам соединения железнодорожных линий, связанных с транспортным коридором Север-Юг, переходе погранично-пропускных пунктов Билясувара и Астары на 24-часовой режим работы, упрощения процедур в этой области".