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Азербайджан может увеличить экспорт хурмы в Европу

Азербайджан может увеличить экспорт хурмы в Европу Азербайджан может увеличить экспорт хурмы в Европу
Бизнес
15 августа 2024 г. 16:44
Азербайджан может увеличить экспорт хурмы в Европу

Азербайджан может увеличить экспорт хурмы в Европу.

Об этом Report сообщил глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

"Азербайджанская хурма уже экспортируется в Венгрию, Польшу, Чехию и Эстонию, а также в Молдову, Беларусь, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты", - отметил он.

По словам Юсифова, в 2023 году в Азербайджане было произведено 187,1 тыс. тонн хурмы, что на 1,5% больше, чем в 2022 году: "Из них на экспорт было отправлено 164,9 тыс. тонн, на сумму 127,2 млн долларов США. Это рекордный уровень с 2015 года".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropaya xurma ixracını artıra bilər

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