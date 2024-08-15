Азербайджан может увеличить экспорт хурмы в Европу

Азербайджан может увеличить экспорт хурмы в Европу

Азербайджан может увеличить экспорт хурмы в Европу.

Об этом Report сообщил глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

"Азербайджанская хурма уже экспортируется в Венгрию, Польшу, Чехию и Эстонию, а также в Молдову, Беларусь, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты", - отметил он.

По словам Юсифова, в 2023 году в Азербайджане было произведено 187,1 тыс. тонн хурмы, что на 1,5% больше, чем в 2022 году: "Из них на экспорт было отправлено 164,9 тыс. тонн, на сумму 127,2 млн долларов США. Это рекордный уровень с 2015 года".