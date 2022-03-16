Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов

Война, развязанная Россией против Украины и все еще находящаяся в фазе активных боевых действий, привела к параличу производства и логистики в Украине. Это не проходит бесследно и для Азербайджана, имеющего тесные торговые связи с обоими государствами. Сл

Война, развязанная Россией против Украины и все еще находящаяся в фазе активных боевых действий, привела к параличу производства и логистики в Украине. Это не проходит бесследно и для Азербайджана, имеющего тесные торговые связи с обоими государствами. Сложившаяся ситуация особенно осложнила импорт в нашу страну древесных материалов.

В прошлом году из России в нашу страну было ввезено 883 762 кубических метра хвойного пиловочника, что составляет 97,5% от общего объема импорта. Доля древесины (4 191 тонна) в общем импорте составляет 54,9%. Кроме того, из России импортируется 10 719 тонн дверей, рам, порогов из древесины, что составляет 75,8% от общего импорта. Из Украины в 2021 году было ввезено 1 926 тонн древесных материалов, что составляет 25,3% от общего объема импорта. Импорт дверей, рам, порогов из древесины (2 728 тонн) составляет 19,3% от общего объема импорта.

Эксперт по логистике Руслан Имамгулиев сообщил Report, что проблемы охватывают не только Азербайджан, но и Евразию в целом.

По его словам, проблема связана не только с вопросами безопасности, но и с тем, что рост цен на логистику, связанный с рисками, влияет на рост стоимости продукции, а это может привести к возникновению дефицита в скором времени и росту цен.

"Как известно, недавно было подписано соглашение с Ираном об обеспечении альтернативного Зангезурскому коридору пути. По железнодорожной линии, которая будет иметь выход в Европу, в будущем может быть осуществлен процесс импорта-экспорта даже из Украины. Но с Россией эти вопросы зависят исключительно от самой страны. Естественно, между нашими странами существуют как автомобильные, так и железнодорожные перевозки. Просто сложившаяся ситуация вызвала затруднения", - сказал эксперт.

Сотрудница столичного магазина по продаже древесины Фидан Гусейнова рассказала, что в большинстве торговых заведений такого профиля уже наблюдается рост цен. Так, если раньше один кубометр древесины стоил 200 долларов США, то сейчас он продается уже за 230-250 долларов США. По ее словам, в магазине уже приостановлена закупка, продается только та продукция, которая есть на складе.