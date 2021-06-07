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Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ Азербайджан может открыть сухопутные границы с 15 июня.
Бизнес
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7 июня 2021 г. 10:32
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
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Азербайджан может открыть сухопутные границы с 15 июня.

Об этом Report сообщил источник в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По его словам, комитет уже достиг предварительного соглашения с соответствующими структурами соседних стран об открытии таможенно-пропускных пунктов. В связи с этим руководство дало поручения Главным территориальным таможенным управлениям, и началась подготовка к открытию пунктов на следующей неделе.

"В настоящее время устанавливаются правила досмотра пассажиров и грузов. Пассажирам, въезжающим на таможенно-пропускной пункт в автобусах, будет запрещено сходить с транспортного средства и проходить досмотр. Они будут проверяться, находясь в транспортном средстве. Пассажиры, пересекающие пост в индивидуальном порядке, будут проходить особый контроль. В настоящее время мы ждем решения Оперативного штаба при Кабинете министров, и если не произойдет каких-либо изменений, то границы откроются 15 июня", - отметил источник.

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