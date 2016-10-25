Азербайджан может импортировать удобрения из Хорватии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан – основной экспортер ряда товаров химической промышленности в Хорватию. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов на азербайджано-хорватском бизнес-форуме.

По словам Р.Мамедова, Азербайджан готов импортировать из Хорватии ряд продуктов: "Азербайджан экспортирует товары химической промышленности на рынки США, Бразилии, Южной Кореи и других стран. Считаю, что Хорватия также может закупать эти товары. В том числе, мы готовы обсудить возможности импорта ряда хорватских товаров, в частности, сельскохозяйственных удобрений".