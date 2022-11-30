Азербайджан лидирует среди стран СНГ в глобальном рейтинге по защите прав собственности

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В глобальном рейтинге стран по уровню защиты прав собственности (International Property Rights Index, IPRI) Азербайджан в 2022 году занял 60-е место среди 129 стран.

Как передает Report со ссылкой на доклад, балл страны составил 5,04.

Чем выше балл, тем лучше в стране защищены права собственности. Максимальное значение - 10, минимальное - 0. Средний глобальный балл IPRI этого года составляет 5,19, что на 7,3% меньше, чем в прошлом году.

Среди стран СНГ Азербайджан обогнал Армению (63-е место), Казахстан (75-е место), Россию (85-е место), Молдову (95-е место), Украину (105-е место). Грузия оказалась на 72-м месте, Турция на 81-м месте.

По компоненту правовая и политическая среда (LP) Азербайджан набрал 4,09 балла, компоненту прав на физическую собственность (PPR) - 6,45 балла, компоненту прав интеллектуальной собственности (IPR) - 4,59 балла. При этом средний глобальный балл LP, который в этом году был самым слабым компонентом, составил 5,06. За ним следовал компонент IPR с оценкой 5,24, а PPR был самым сильным компонентом с оценкой 5,27.

Именно по компоненту прав на физическую собственность Азербайджан расположился на 32-м месте.

Возглавили рейтинг Финляндия, Сингапур и Швейцария, замкнула Венесуэла.