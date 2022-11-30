О нас

Азербайджан лидирует среди стран СНГ в глобальном рейтинге по защите прав собственности

Азербайджан лидирует среди стран СНГ в глобальном рейтинге по защите прав собственности н.
Бизнес
30 ноября 2022 г. 11:53
Азербайджан лидирует среди стран СНГ в глобальном рейтинге по защите прав собственности

В глобальном рейтинге стран по уровню защиты прав собственности (International Property Rights Index, IPRI) Азербайджан в 2022 году занял 60-е место среди 129 стран.

Как передает Report со ссылкой на доклад, балл страны составил 5,04.

Чем выше балл, тем лучше в стране защищены права собственности. Максимальное значение - 10, минимальное - 0. Средний глобальный балл IPRI этого года составляет 5,19, что на 7,3% меньше, чем в прошлом году.

Среди стран СНГ Азербайджан обогнал Армению (63-е место), Казахстан (75-е место), Россию (85-е место), Молдову (95-е место), Украину (105-е место). Грузия оказалась на 72-м месте, Турция на 81-м месте.

По компоненту правовая и политическая среда (LP) Азербайджан набрал 4,09 балла, компоненту прав на физическую собственность (PPR) - 6,45 балла, компоненту прав интеллектуальной собственности (IPR) - 4,59 балла. При этом средний глобальный балл LP, который в этом году был самым слабым компонентом, составил 5,06. За ним следовал компонент IPR с оценкой 5,24, а PPR был самым сильным компонентом с оценкой 5,27.

Именно по компоненту прав на физическую собственность Азербайджан расположился на 32-м месте.

Возглавили рейтинг Финляндия, Сингапур и Швейцария, замкнула Венесуэла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi üzrə qlobal reytinqdə MDB ölkələri arasında liderdir

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября 2022 г. 13:50
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
29 ноября 2022 г. 11:50
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi