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Азербайджан лидирует среди прикаспийских стран по экспорту товаров из Ирана

Азербайджан лидирует среди прикаспийских стран по экспорту товаров из Ирана Иран экспортировал в Азербайджан товаров на сумму 363,02 млн долларов за первые 6 месяцев США текущего иранского года (за период 21 марта – 22 сентября), что на 72% больше, чем за аналогичный период. период прошлого года.
Бизнес
18 октября 2022 г. 18:06
Азербайджан лидирует среди прикаспийских стран по экспорту товаров из Ирана

Иран экспортировал в Азербайджан товаров на сумму 363,02 млн долларов за первые 6 месяцев США текущего иранского года (за период 21 марта – 22 сентября), что на 72% больше, чем за аналогичный период. период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Таможенную администрацию Исламской Республики Иран (ICA), Азербайджан возглавил список экспортных направлений Ирана среди прикаспийских государств.

Иран также импортировал из Азербайджана товаров на сумму 19,04 млн долларов США, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

Россия, Туркменистан и Казахстан являются следующими направлениями экспорта иранских товаров в Каспийском регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijan ranks 1st among Caspian countries importing Iranian goods
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xəzəryanı ölkələr arasında İranın ixrac istiqamətləri üzrə birincidir

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