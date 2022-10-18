Азербайджан лидирует среди прикаспийских стран по экспорту товаров из Ирана

Иран экспортировал в Азербайджан товаров на сумму 363,02 млн долларов за первые 6 месяцев США текущего иранского года (за период 21 марта – 22 сентября), что на 72% больше, чем за аналогичный период. период прошлого года.

Иран экспортировал в Азербайджан товаров на сумму 363,02 млн долларов за первые 6 месяцев США текущего иранского года (за период 21 марта – 22 сентября), что на 72% больше, чем за аналогичный период. период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Таможенную администрацию Исламской Республики Иран (ICA), Азербайджан возглавил список экспортных направлений Ирана среди прикаспийских государств.

Иран также импортировал из Азербайджана товаров на сумму 19,04 млн долларов США, что на 19% меньше, чем в прошлом году.

Россия, Туркменистан и Казахстан являются следующими направлениями экспорта иранских товаров в Каспийском регионе.