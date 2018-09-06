Азербайджан лидирует по объему импорта зерна из Ставрополья и Карачаево-Черкессии

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан лидирует в списке импортеров зерна из Ставрополья и Карачаево-Черкесской Республики, сообщает Report со ссылкой на ИА "Казах-Зерно".

С начала сельхозгода по состоянию на 28 августа Азербайджаном вывезено 37,15 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что составляет 52 % от общего количества экспортируемой продукции региона. Из них 34,82 тыс. тонн - пшеница, 1,70 тыс. тонн - горох, 1,43 тыс. тонн - кукуруза, остальные 0,04 тыс. тонн приходятся на хлопья овсяные и муку пшеничную.

Второе место среди покупателей российской продукции занимает Армения, которая импортировала 13,64 тыс. тонн. Третьей в списке стала Грузия. Общий объем вывезенной продукции составил 9,20 тыс. тонн.

За указанный период зерно и продукты его переработки были отправлены в 16 стран. Помимо стран Южного Кавказа, среди импортеров Беларусь, Иран, Ирак, Монголия, Казахстан, Германия, Индия, Украина, Польша, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ливия.