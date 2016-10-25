Азербайджан купит у Казахстана более миллиона тонн зерна

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В региональной палате предпринимателей состоялась встреча бизнесменов Казахстана с делегацией из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на "Мой город", на встрече посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов отметил, что в Актау был построен большой логистический центр Azersun, который дает огромную возможность для импорта и экспорта между Казахстаном и Азербайджаном.

"Основной целью нашего приезда является обеспечение поставки в Азербайджан казахстанской продукции, а также мы хотим познакомить местных потребителей с продукцией Азербайджана. Ежегодно мы закупаем зерно у Казахстана. В 2016 году мы закупим более миллиона тонн зерна. За последний год между Азербайджаном и вашим регионом товарооборот увеличился на 25%", - сообщил посол Азербайджана.

Также Рашад Мамедов отметил, что между Казахстаном и Азербайджаном хорошо развит туризм. За последний год количество казахстанских туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 17%: "У нас в стране есть горнолыжные курорты, новые аэропорты. Мы вложили много инвестиций, чтобы привлечь туристов".

Кроме того, в ходе конференции также были рассмотрены вопросы о закупке мяса, зерна, мучных изделий, а также о совместной работе в газовой отрасли.