Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Торговый оборот Азербайджана и Грузии с января по ноябрь этого года составил 1077 млн. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн", таким образом Азербайджан сохранил позицию второго крупнейшего торгового партнера Грузии.

По данным за январь-ноябрь, в тройке крупнейших торговых партнеров Грузии после некоторого перерыва вновь оказалась Россия. Первое место занимает Турция, внешнеторговый оборот с которой составил 1775 млн. долларов, на третьем - Россия (752 млн.). Россия продвинулась вверх в рейтинге крупнейших торговых партнеров Грузии после того, как Грузия возобновила экспорт продукции на российский рынок.

Внешнеторговый оборот Грузии со странами СНГ за указанный период сократился на 4% и составил 3236 млн. долларов США.