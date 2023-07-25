Азербайджан избран членом консультативной группы ICPEN

Азербайджан избран членом консультативной группы международной сети по защите прав потребителей (ICPEN).

Азербайджан избран членом консультативной группы международной сети по защите прав потребителей (ICPEN).

Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Согласно отчету, консультативная группа ICPEN, которая будет действовать в 2023-2024 годах, в настоящее время возглавляется польским Офисом по конкуренции и защите прав потребителей.

Членство в консультативной группе будет способствовать укреплению сотрудничества Азербайджана со странами-членами сети в соответствующей области, а также работе по изучению и эффективному применению международного опыта.

Госслужба приняла участие в первом заседании консультативной группы ICPEN.