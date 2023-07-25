Азербайджан избран членом консультативной группы ICPEN

Азербайджан избран членом консультативной группы международной сети по защите прав потребителей (ICPEN).
Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.
Согласно отчету, консультативная группа ICPEN, которая будет действовать в 2023-2024 годах, в настоящее время возглавляется польским Офисом по конкуренции и защите прав потребителей.
Членство в консультативной группе будет способствовать укреплению сотрудничества Азербайджана со странами-членами сети в соответствующей области, а также работе по изучению и эффективному применению международного опыта.
Госслужба приняла участие в первом заседании консультативной группы ICPEN.