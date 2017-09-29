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    Азербайджан инвестирует в теплицы и санатории в России - ОБНОВЛЕНО

    Ставрополье заинтересовано в развитии сотрудничества с Азербайджаном

    Первая новость опубликована в 10:18

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан инвестирует более 60 млн долларов в теплицы и санатории в российском Ставрополье. Как сообщает Report со ссылкой на Vesti.ru, об этом говорилось вчера на 8-м российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Ставрополье.

    В рамках межрегионального форума были подписаны сразу четыре соглашения о сотрудничестве между республикой и краем. Один из них касается строительства тепличного комплекса по производству овощной продукции в Ставрополье. Еще два соглашения касались сферы туризма - строительства санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест в Железноводске и строительства санатория в Кисловодске. Также был подписан договор о сотрудничестве между Азербайджано-Российским деловым советом и краевой Торгово-промышленной палатой.

    Отмечено, что товарооборот между Азербайджаном и Ставропольем составляет около 130 млн долларов ежегодно. По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, этот показатель можно увеличить: "Например, довести поставки в Азербайджан ставропольского зерна до отметки 3-4 млн тонн ежегодно".

    Губернатор также подчеркнул, что туристическая отрасль может стать одной из точек для привлечения азербайджанского бизнеса к инвестированию в экономику Ставрополья: "В данный момент край посещают 100 тыс. граждан Азербайджана каждый год".

    В рамках форума представители правительства и бизнеса провели встречи и круглые столы, на которых самыми перспективными направлениями сотрудничества названы фармацевтика, сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и туризм.

    Форум продолжит работу сегодня.

    Отметим, что российско-азербайджанский межрегиональный форум проводится с 2010 года. В 2016 году он прошел в Баку. 

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