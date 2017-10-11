Азербайджан инвестировал в Германию 120 млн долларов

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Германией превысил 500 млн долларов. Как сообщает Report, об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев, выступая на бизнес-форуме Германия-Азербайджан в Баку.

Бабаев отметил, что объем прямых инвестиций между Азербайджаном и Германией составляет 600 млн долларов: "В Азербайджане зарегистрировано более 200 немецких компаний. При этом Германия инвестировала в Азербайджан 460 млн долларов. В свою очередь, азербайджанские бизнесмены вложили 120 млн долларов в немецкую экономику".