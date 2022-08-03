Азербайджан импортировал мясо птицы из Брянской области РФ

Управление Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Брянской области в июле этого года провело контроль более 3 тыс. тонн товаров, вывозимых из региона

Управление Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Брянской области в июле этого года провело контроль более 3 тыс. тонн товаров, вывозимых из региона

Report сообщает об этом со ссылкой на "Россельхознадзор".

По данным ведомства, за отчетный период в Саудовскую Аравию, Монголию, Узбекистан, Азербайджан и Сербию было отправлено 2 180 тонн мяса птицы, в Саудовскую Аравию, Китай, Марокко, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты - 403 тонны говядины, в Сербию и Румынию - 364 тонны белковых кормовых смесей, в Польшу - 147 тонн кормовых дрожжей, в Венгрию - 96 тонн мяса и костной муки.

С начала этого года из Брянска экспортировано более 35 тысяч тонн различной продукции, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 87% всего экспорта составляют мясо и мясопродукты, около 10% - корма и кормовые добавки, около 3% - молоко и молочные продукты.