О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан импортировал из Восточной Анатолии продукцию на 11 млн долларов

Азербайджан импортировал из Восточной Анатолии продукцию на 11 млн долларов Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Восточной Анатолии (DAIB)
Бизнес
8 февраля 2021 г. 12:07
Азербайджан импортировал из Восточной Анатолии продукцию на 11 млн долларов

В январе этого года экспорт турецких компаний-членов Ассоциации экспортеров Восточной Анатолии вырос на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 191,249 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Восточной Анатолии (DAIB).

За отчетный период больше всего продукции из Восточной Анатолии было экспортировано в Ирак (50,827 млн долларов). Следующие места поделили Иран (15,877 млн долларов) и Азербайджан (11,144 млн долларов США).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan imports $11 million worth of products from Eastern Anatolia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Şərqi Anadolu vilayətindən 11 mln dollarlıq məhsul idxal edib

Новости партнеров

Самое важное

В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
8 февраля 2021 г. 12:17
Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT
Названа сумма средств, поступивших в Фонд "YAŞAT"
8 февраля 2021 г. 11:55
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
8 февраля 2021 г. 00:01
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi