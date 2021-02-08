Азербайджан импортировал из Восточной Анатолии продукцию на 11 млн долларов

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Восточной Анатолии (DAIB)

В январе этого года экспорт турецких компаний-членов Ассоциации экспортеров Восточной Анатолии вырос на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 191,249 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Ассоциацию экспортеров Восточной Анатолии (DAIB).

За отчетный период больше всего продукции из Восточной Анатолии было экспортировано в Ирак (50,827 млн долларов). Следующие места поделили Иран (15,877 млн долларов) и Азербайджан (11,144 млн долларов США).