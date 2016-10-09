Азербайджан импортировал из Украины картофеля на 18 тыс. долл.

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ По итогам 9 месяцев 2016 года Азербайджан импортировал из Украины картофеля на общую сумму 18 тыс. долл.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

По данному показателю Азербайджан занимает третье место в списке. По итогам 9 месяцев 2016 года Беларусь является крупнейшей страной-импортером украинского картофеля. Так, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Беларусь картофеля на 1,1 млн долл., в Грузию – на 45 тыс. долл.

В то же время за отчетный период Украина импортировала картофеля на 3,8 млн долл.

Так, в течение 9 месяцев этого года Украина импортировала картофель из Франции – на 1,3 млн долл., из Нидерландов – на 931 тыс. долл., из Германии – на 806 тыс. долл.