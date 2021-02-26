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Азербайджан импортировал из Украины 182 тонны колбасы 

Азербайджан импортировал из Украины 182 тонны колбасы  В 2020 году Азербайджан импортировал из Украины в общей сложности 182 тонны колбас и колбасных изделий.
Бизнес
26 февраля 2021 г. 16:24
Азербайджан импортировал из Украины 182 тонны колбасы 

В 2020 году Азербайджан импортировал из Украины в общей сложности 182 тонны колбас и колбасных изделий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

По данным, этот объем равен 13% от общего объема экспортируемых Украиной колбас и колбасных изделий.

Импорт колбасы и колбасных изделий в Украину вырос в два раза за 2020 год - до 4700 тонн, а с 2016 года - в 12 раз. В основном импорт идет из Европы, по весу 73% поставляет Польша, по стоимости лидирует Испания, на которую приходится 43% всех закупок в денежном выражении.

Экспорт украинской колбасы сильно отстает от импорта. Он достиг всего 1 400 тонн за 2020 год. Однако основными покупателями стали не Испания и Польша, а Нигерия (25% от экспортной выручки), Грузия (21%), Азербайджан (13%), Иордания (11%) и Молдавия (5%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il Ukraynadan 182 ton kolbasa alıb

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