Азербайджан импортировал из Украины 182 тонны колбасы

В 2020 году Азербайджан импортировал из Украины в общей сложности 182 тонны колбас и колбасных изделий.

В 2020 году Азербайджан импортировал из Украины в общей сложности 182 тонны колбас и колбасных изделий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

По данным, этот объем равен 13% от общего объема экспортируемых Украиной колбас и колбасных изделий.

Импорт колбасы и колбасных изделий в Украину вырос в два раза за 2020 год - до 4700 тонн, а с 2016 года - в 12 раз. В основном импорт идет из Европы, по весу 73% поставляет Польша, по стоимости лидирует Испания, на которую приходится 43% всех закупок в денежном выражении.

Экспорт украинской колбасы сильно отстает от импорта. Он достиг всего 1 400 тонн за 2020 год. Однако основными покупателями стали не Испания и Польша, а Нигерия (25% от экспортной выручки), Грузия (21%), Азербайджан (13%), Иордания (11%) и Молдавия (5%).