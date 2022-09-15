Азербайджан импортировал из Удмуртии 2 тысячи кубометров древесины

Управление Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Удмуртии осуществило контроль за экспортом из региона в Азербайджан 2 465 кубометров пиломатериалов.

Управление Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Удмуртии осуществило контроль за экспортом из региона в Азербайджан 2 465 кубометров пиломатериалов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Все продукты были проверены в лаборатории регионального отделения Федерального центра здоровья животных, говорится в сообщении. Лабораторные исследования показали отсутствие вредных организмов.

В соответствии с фитосанитарными требованиями Азербайджана на продукцию выдано 28 фитосанитарных сертификатов.

С начала этого года на 13 104 тыс. кубометров древесины, экспортируемой из Удмуртии в Азербайджан, был выдан 131 фитосанитарный сертификат.