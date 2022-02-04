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Азербайджан импортировал из Турции ковры на сумму 526 тыс. долларов в январе

Азербайджан импортировал из Турции ковры на сумму 526 тыс. долларов в январе В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан ковры на сумму 526 тысяч долларов США.
Бизнес
4 февраля 2022 г. 14:55
Азербайджан импортировал из Турции ковры на сумму 526 тыс. долларов в январе

В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан ковры на сумму 526 тысяч долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TIM), это на 9,2% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В прошлом месяце Турция продала за рубеж ковры на 198,754 млн долларов, что меньше на 15,6% в годовом сравнении. Крупнейшими импортерами ковров из соседней страны стали США (62,88 млн долларов, - 34,4%), Великобритания (12,477 млн долларов, + 8,7%) и Германия (11,523 млн долларов, - 20,6%).

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Версия на английском языке Azerbaijan imports Turkish carpets worth nearly $530,000
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yanvarda Türkiyədən 526 min dollarlıq xalça alıb

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