Азербайджан импортировал из Турции ковры на сумму 526 тыс. долларов в январе

В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан ковры на сумму 526 тысяч долларов США.

В январе этого года Турция экспортировала в Азербайджан ковры на сумму 526 тысяч долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции (TIM), это на 9,2% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В прошлом месяце Турция продала за рубеж ковры на 198,754 млн долларов, что меньше на 15,6% в годовом сравнении. Крупнейшими импортерами ковров из соседней страны стали США (62,88 млн долларов, - 34,4%), Великобритания (12,477 млн долларов, + 8,7%) и Германия (11,523 млн долларов, - 20,6%).