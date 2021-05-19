Азербайджан импортировал из Грузии более 10 тыс. автомобилей

Согласно информации, в годовом сравнении количество автомобилей увеличилось на 2 270 единиц или на 27,7%

В январе-апреле этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 10 456 легковых автомобилей на сумму 69,9 миллиона долларов США.

Об этом сообщило Национальное статистическое управление Грузии, передает грузинское бюро Report.

Согласно информации, в годовом сравнении количество автомобилей увеличилось на 2 270 единиц или на 27,7%.

За отчетный период из Грузии было экспортировано автомобилей на общую сумму 125 млн 357,1 тыс. долларов, что на 10,7% меньше аналогичного показателя прошлого года.