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    Азербайджан и Южная Корея договорились развивать экономическое сотрудничество

    Делегация министерства торговли Южной Кореи посетит Баку в сентябре

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и Южная Корея договорились развивать двустороннее экономическое сотрудничество. Первый раунд экономических переговоров по развитию сотрудничества в сфере развития инфраструктуры состоялся сегодня в Сеуле. Как сообщает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявили в министерстве торговли, промышленности и инфраструктуры Южной Кореи.

    Министерство торговли, промышленности и инфраструктуры приняло решение направить в сентябре в Баку делегацию для обсуждения развития двустороннего сотрудничества. 

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