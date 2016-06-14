Азербайджан и Южная Корея договорились развивать экономическое сотрудничество

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и Южная Корея договорились развивать двустороннее экономическое сотрудничество. Первый раунд экономических переговоров по развитию сотрудничества в сфере развития инфраструктуры состоялся сегодня в Сеуле. Как сообщает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявили в министерстве торговли, промышленности и инфраструктуры Южной Кореи.

Министерство торговли, промышленности и инфраструктуры приняло решение направить в сентябре в Баку делегацию для обсуждения развития двустороннего сотрудничества.