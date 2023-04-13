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Азербайджан и Южная Корея обсудили возможности экономического сотрудничества

Азербайджан и Южная Корея обсудили возможности экономического сотрудничества Сегодня министр финансов Самир Шарифов встретился с послом Южной Кореи в Азербайджане Ли Ин Йонг.
Бизнес
13 апреля 2023 г. 18:41
Азербайджан и Южная Корея обсудили возможности экономического сотрудничества

Министр финансов Самир Шарифов провел встречу с послом Южной Кореи в Азербайджане Ли Ин Йонг.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-корейских отношений, подчеркнуто, что многие корейские компании успешно участвуют в сельском хозяйстве, инфраструктуре и других приоритетных отраслях в Азербайджане.

Посол подчеркнул, что Азербайджан ввиду его экономического потенциала и географического положения имеет большое значение не только для региона, но и с точки зрения экономического сотрудничества и транзитных возможностей между Европой и Азией. Он подчеркнул важность развития связей Кореи с Азербайджаном, заинтересованность корейских компаний в участии в проектах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях, отметил, что приложит усилия для дальнейшего расширения сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Cənubi Koreya iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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