Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы сотрудничества в налоговой сфере

15:32

Азербайджан и Южная Корея обсудили развитие сотрудничества в налоговой сфере.

Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) в Баку.

Глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли провел переговоры с руководителем Национальной службы доходов Республики Корея Кан Мину. Стороны подчеркнули важность обмена опытом в применении цифровых технологий, повышении качества налоговых услуг и совершенствовании взаимодействия с налогоплательщиками.

"Азербайджан активно внедряет цифровые решения в налоговую систему и продвигает добровольное соблюдение налоговых обязательств", - отметил Назарли.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.