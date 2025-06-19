О нас

Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы сотрудничества в налоговой сфере

Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы сотрудничества в налоговой сфере 15:32
Бизнес
19 июня 2025 г. 16:04
Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы сотрудничества в налоговой сфере

Азербайджан и Южная Корея обсудили развитие сотрудничества в налоговой сфере.

Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) в Баку.

Глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли провел переговоры с руководителем Национальной службы доходов Республики Корея Кан Мину. Стороны подчеркнули важность обмена опытом в применении цифровых технологий, повышении качества налоговых услуг и совершенствовании взаимодействия с налогоплательщиками.

"Азербайджан активно внедряет цифровые решения в налоговую систему и продвигает добровольное соблюдение налоговых обязательств", - отметил Назарли.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan and South Korea mull cooperation on taxation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Cənubi Koreya ilə vergi əməkdaşlığını müzakirə edib

Другие новости из категории

Замминистра: РФ изучает предложение Азербайджана по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения
Замминистра: РФ изучает предложение Азербайджана по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения
19 июня 2025 г. 17:18
ГНС и ОЭСР обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС
ФотоГНС и ОЭСР обсудили применение цифровых решений в администрировании НДС
19 июня 2025 г. 15:39
В Баку завершилась техническая сессия 29-й генассамблеи IOTA
ФотоВ Баку завершилась техническая сессия 29-й генассамблеи IOTA
19 июня 2025 г. 15:31
Азербайджан сократил импорт мяса на 10%
Азербайджан сократил импорт мяса на 10%
19 июня 2025 г. 14:51
Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 17%
Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 17%
19 июня 2025 г. 14:21
Внешнеторговый оборот Нахчывана снизился почти на 14%
Внешнеторговый оборот Нахчывана снизился почти на 14%
19 июня 2025 г. 11:18
Розничный товарооборот в Нахчыване вырос на 3,4%
Розничный товарооборот в Нахчыване вырос на 3,4%
19 июня 2025 г. 11:13
Мамед Талыбов: Азербайджан может стать хабом для мексиканских компаний в регионе
Мамед Талыбов: Азербайджан может стать хабом для мексиканских компаний в регионе
19 июня 2025 г. 10:59
Азербайджан обсудил с Молдовой двустороннее сотрудничество в налоговой сфере
ФотоАзербайджан обсудил с Молдовой двустороннее сотрудничество в налоговой сфере
19 июня 2025 г. 10:10
Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере налогообложения
Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере налогообложения
19 июня 2025 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi