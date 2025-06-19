Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы сотрудничества в налоговой сфере

Азербайджан и Южная Корея обсудили развитие сотрудничества в налоговой сфере.
Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках 29-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) в Баку.
Глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли провел переговоры с руководителем Национальной службы доходов Республики Корея Кан Мину. Стороны подчеркнули важность обмена опытом в применении цифровых технологий, повышении качества налоговых услуг и совершенствовании взаимодействия с налогоплательщиками.
"Азербайджан активно внедряет цифровые решения в налоговую систему и продвигает добровольное соблюдение налоговых обязательств", - отметил Назарли.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.