Азербайджан и Япония подписали документы о выделении грантов

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства Азербайджана и правительство Японии подписали ноты и другие документы по линии непроектной грантовой помощи для "Обеспечения продукцией средних и малых предприятий Японии".

Как сообщает Report, документы предусматривают выделение гранта в размере 100 млн. японских йен (909, 090 долларов).

Основной целью непроектной грантовой помощи является внесение вклада в сектор сельского хозяйства Азербайджана, используя высокие технологии средних и малых предприятий Японии.

Документ подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и посол Японии в Баку Цугуо Такахаши.

Общая официальная сумма выделенных средств со стороны Японии на развитие, улучшение инфраструктуры сельского хозяйства, социальной сферы, культуры и развитие человеческих ресурсов составляет 1,1 млрд. долларов.