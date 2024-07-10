Азербайджан и Япония обсудили возможности экспорта и инвестиционного партнерства

Азербайджан и Япония обсудили возможности экспорта и инвестиционного партнерства.

Азербайджан и Япония обсудили возможности экспорта и инвестиционного партнерства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Обсуждения состоялись в рамках встречи представителей AZPROMO с управляющим директором стамбульского офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) Мутсуаки Санон.

Было отмечено, что в марте этого года 11 азербайджанских компаний представили местную продукцию под единым национальным стендом Made in Azerbaijan на выставке FOODEX Japan 2024.

Стороны также обсудили подготовленный в прошлом году AZPROMO "Экспортный путеводитель" по Японии.

Кроме того, была предоставлена информация об особых экономических зонах Азербайджана, предоставляющих широкие возможности для создания совместных предприятий и экспорта производимой продукции.