Азербайджан и Япония обсудили развитие экономического сотрудничества

Делегация во главе с сопредседателем Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, председателем японо-азербайджанского экономического комитета, заместителем председателя корпорации ITOCHU Йошихиса Сузуки побывал

Делегация во главе с сопредседателем Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, председателем японо-азербайджанского экономического комитета, заместителем председателя корпорации ITOCHU Йошихиса Сузуки побывала в министерстве экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Японией, расширению экономического сотрудничества, подчеркнута важность укрепления торгового партнерства.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество, в частности, увеличение торговли и инвестиций, укрепление договорно-правовой базы, сотрудничество в области “зеленой энергии”, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.