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Азербайджан и Япония обсудили развитие экономического сотрудничества

Азербайджан и Япония обсудили развитие экономического сотрудничества Делегация во главе с сопредседателем Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, председателем японо-азербайджанского экономического комитета, заместителем председателя корпорации ITOCHU Йошихиса Сузуки побывал
Бизнес
5 сентября 2022 г. 15:24
Азербайджан и Япония обсудили развитие экономического сотрудничества

Делегация во главе с сопредседателем Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, председателем японо-азербайджанского экономического комитета, заместителем председателя корпорации ITOCHU Йошихиса Сузуки побывала в министерстве экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Японией, расширению экономического сотрудничества, подчеркнута важность укрепления торгового партнерства.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество, в частности, увеличение торговли и инвестиций, укрепление договорно-правовой базы, сотрудничество в области “зеленой энергии”, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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